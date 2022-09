Napoli-Liverpool, i Reds raccomandano ai tifosi di non girare per la città da soli o a non indossare i colori del club (Di domenica 4 settembre 2022) In occasione della trasferta di mercoledì prossimo a Napoli per la prima gara di Champions, il Liverpool ha pubblicato alcune raccomandazione per i propri tifosi sul sito Napoli-Liverpool, l’avvertimento dei Reds Nell’interesse dell’incolumità personale, si consiglia vivamente ai tifosi di NON recarsi allo stadio da soli. Tutti i tifosi dovrebbero incontrarsi al punto di incontro designato al terminal della Marina di Napoli, situato al Maschio Angioino, Stazione Marittima, 80133 alle 16 di mercoledì 7 settembre, dove i bus li accompagneranno da e per lo stadio. I tifosi che utilizzano i bus sono tenuti a esibire il biglietto e l’identificazione con un nome corrispondente a quello sul biglietto. La ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) In occasione della trasferta di mercoledì prossimo aper la prima gara di Champions, ilha pubblicato alcune raccomandazione per i proprisul sito, l’avvertimento deiNell’interesse dell’incolumità personale, si consiglia vivamente aidi NON recarsi allo stadio da. Tutti idovrebbero incontrarsi al punto di incontro designato al terminal della Marina di, situato al Maschio Angioino, Stazione Marittima, 80133 alle 16 di mercoledì 7 settembre, dove i bus li accompagneranno da e per lo stadio. Iche utilizzano i bus sono tenuti a esibire il biglietto e l’identificazione con un nome corrispondente a quello sul biglietto. La ...

