Mara Venier: “Un mio ex mi picchiava e tentò di uccidermi, mi aspettò sotto casa con un coltello. La prima notte d’amore rimasi incinta” (Di domenica 4 settembre 2022) “Sono pop, non trash. Popolare, non volgare. E studio: il sabato sera non esco mai. Resto a casa a preparare la puntata. Se presento un libro, lo leggo fino alle tre del mattino. Quando stavo con Renzo Arbore mi diceva: dai, usciamo. Ma io niente”. Alla vigilia dell’inizio della sua quattordicesima Domenica In (“Baudo si è fermato a tredici”), Mara Venier si racconta a cuore aperto in un’intensa intervista ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, dove ripercorre la sua vita, tirando le somme e rivelando aneddoti inediti del suo passato con cui ha dovuto fare i conti. Adesso non solo si sente pronta a parlarne, ma ha deciso di farne un’occasione di testimonianza: “A Venezia dopo la morte della mamma per sette anni non sono riuscita a tornare. Ora ce l’ho fatta, ed è stato come chiudere il cerchio. Lo stesso vale per la violenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) “Sono pop, non trash. Popolare, non volgare. E studio: il sabato sera non esco mai. Resto aa preparare la puntata. Se presento un libro, lo leggo fino alle tre del mattino. Quando stavo con Renzo Arbore mi diceva: dai, usciamo. Ma io niente”. Alla vigilia dell’inizio della sua quattordicesima Domenica In (“Baudo si è fermato a tredici”),si racconta a cuore aperto in un’intensa intervista ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, dove ripercorre la sua vita, tirando le somme e rivelando aneddoti inediti del suo passato con cui ha dovuto fare i conti. Adesso non solo si sente pronta a parlarne, ma ha deciso di farne un’occasione di testimonianza: “A Venezia dopo la morte della mamma per sette anni non sono riuscita a tornare. Ora ce l’ho fatta, ed è stato come chiudere il cerchio. Lo stesso vale per la violenza ...

