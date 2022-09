Il rischio estremo del proprio cammino (Di domenica 4 settembre 2022) Yewande Omotoso ritorna nelle librerie italiane con Un lutto insolito (An Unusual Grief, 2021, traduzione di Emilia Benghi, pp.304, euro 17), suo terzo romanzo dopo Bom Boy del 2011 e L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 4 settembre 2022) Yewande Omotoso ritorna nelle librerie italiane con Un lutto insolito (An Unusual Grief, 2021, traduzione di Emilia Benghi, pp.304, euro 17), suo terzo romanzo dopo Bom Boy del 2011 e L'articolo proviene da il manifesto.

Encantanews : Ancora una volta, come in tutte le guerre, le decisioni sconsiderate degli adulti mettono a rischio estremo i bambi… - iv74000 : a rischio estremo di un conflitto nucleare.Ritornando al nostro incontro a Bergamo lui era su una macchina nera con… - DanieleBerghino : @giorgiovascotto @Nmarru @Marco_Farista Sinceramente non credo che nessuno sia disposto al sacrificio estremo per q… - EFaggeta : @coccobill352 @ArmoniosiAccent Guarda, personalmente i farmaci di qualunque tipo li prendo solo in casi di estremo… - AgNPs : RT @GOLDRAKE_AVANTI: Rischio guerra nucleare dell'Inghilterra, Speculazione dell'Eni sul gas, Rischio che la centrale di #Zaporizhia sia fa… -