Highlights Cremonese-Sassuolo 0-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 4 settembre 2022) Ilcon glidi0-0, match valido per la quinta giornata di. Allo Zini primo punto in campionato per i lombardi, salgono a quota sei i neroverdi al terzo pareggio consecutivo. Partita povera di occasioni, ma giocata per larghi tratti su un buon ritmo complessivo. Di seguito ecco le immagini salienti di questa sfida senza gol dell’ora di pranzo. SportFace.

Fantacalciok : Pagelle Inter - Cremonese 3-1: highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Inter - Cremonese 3-1: highlights e voti fantacalcio - MrRuggeri0 : Highlights: farsi chiudere da un difensore della Cremonese sul 3-0 in casa. Semplicemente Narnia. - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Inter Cremonese 3-1: i nerazzurri non steccano e sorpassano il Milan. Gol e highilights - serieApallone : Inter-Cremonese 3-1. Goal e Highlights: A San Siro i padroni di casa dell'Inter ...... leggi di più sul sito… -

Dopo il doppio colpo dalla(Valzania e Fiordaliso), la Spal si prepara per fare visita al ... in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con, interviste, collegamenti ......dopo il successo con la. Occasione persa per la Lazio raggiunta nel recupero, Sarri è pari a Napoli, Juve e Milan. Ordinamento classifica della Lega Serie A GUARDA TUTTI GLIDI ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Allo stadio Zini, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Cremonese e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Zini, Cremonese e Sassuolo si affr ...