FA Cup, portiere fa pipì dietro una siepe durante la partita: espulso (Di domenica 4 settembre 2022) Clamorosa espulsione in un match di qualificazione di FA Cup. Il portiere del Blackfield & Langley FC ha ricevuto infatti un cartellino rosso per aver urinato in una siepe durante la partita. A ripercorrere l’accaduto ci ha pensato il vice-allenatore del club, che ha spiegato: “Stavamo battendo un calcio d’angolo e lui aveva urgente necessità di andare in bagno. Perciò è andato dietro una siepe, ma all’improvviso gli avversari si sono messi a gridare “Che diavolo sta facendo?“. L’arbitro si è quindi avvicinato e lo ha espulso“. La gara alla fine è terminata 0-0 e ciò vuol dire che dovrà giocarsi il cosiddetto ‘replay’. Le due squadre hanno cercato di sdrammatizzare con un botta e risposta social. “Il replay di «Urinate gate» si giocherà martedì 6 settembre. ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Clamorosa espulsione in un match di qualificazione di FA Cup. Ildel Blackfield & Langley FC ha ricevuto infatti un cartellino rosso per aver urinato in unala. A ripercorrere l’accaduto ci ha pensato il vice-allenatore del club, che ha spiegato: “Stavamo battendo un calcio d’angolo e lui aveva urgente necessità di andare in bagno. Perciò è andatouna, ma all’improvviso gli avversari si sono messi a gridare “Che diavolo sta facendo?“. L’arbitro si è quindi avvicinato e lo ha“. La gara alla fine è terminata 0-0 e ciò vuol dire che dovrà giocarsi il cosiddetto ‘replay’. Le due squadre hanno cercato di sdrammatizzare con un botta e risposta social. “Il replay di «Urinate gate» si giocherà martedì 6 settembre. ...

sportface2016 : #FACup, portiere fa pipì dietro una siepe durante la partita: espulso - SFCToscana : Turno preliminare del FA Cup. Portiere espulso dopo aver commesso un ‘atto sanitario’ nel siepe dietro la sua porta! - HBC4MAYOR : @OilerAnalytics I fan di Avs non capiscono quanto siano stati fortunati quest'anno. Se gli Oilers avessero un'infer… - AllesHockey : RT @Andy86CH: Patenaude davvero interessante, anche se dal comunicato c'è da precisare che il portiere era infortunato e non ha preso parte… - Andy86CH : Patenaude davvero interessante, anche se dal comunicato c'è da precisare che il portiere era infortunato e non ha p… -