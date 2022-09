“Aveva un coltello…”: Mara Venier, la rivelazione della conduttrice spiazza tutti (Di domenica 4 settembre 2022) La padrona di casa di Domenica In è stata di recente intervistata da un noto quotidiano. Mara Venier ha fatto delle confidenze davvero forti. Un ricordo terribile, quello che è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 4 settembre 2022) La padrona di casa di Domenica In è stata di recente intervistata da un noto quotidiano.ha fatto delle confidenze davvero forti. Un ricordo terribile, quello che è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ross420Super : @Ibraismo__ @tomorienjoyer_ Aveva il coltello pronto - napolista : Mara Venier: «Ho avuto un compagno violento che mi picchiava, ha cercato di uccidermi con un coltello» Al CorSera:… - G_Mugelli : @LisaIreneAdler @matgraz1 @daus28762108 @musetto_davanti Cattivo parecchio! Per un mezzo schiaffo a Spalletti. Poi… - Shahrazad1784 : @LucianoDavite @Chris_ItaArg Per niente. Scudetto meritato dagli altri, ma l'Inter lo aveva in mano. Quest'anno le… - TheUnknowBBS1 : @_lorenzo_exe Insigne aveva anche un coltello -

House Of The Dragon potrebbe aver finalmente risposto a una domanda importante su Game Of Thrones 01/09/2022 - 18:05 Il finale del trono di spade ci aveva lasciato con più domande in sospeso di quante ne avessimo all'inizio della serie. Una delle ... infliggendo il coltello attraverso la sua ... Monza, 41enne rinuncia agli arresti domiciliari: "Meglio in carcere che a casa con mia moglie" Davanti a loro ha anche impugnato un coltello per farsi del male. Una volta calmato, ha chiesto di ... Aveva cominciato a espiarli da marzo, chiedendo la detenzione domiciliare nell'abitazione di ... 01/09/2022 - 18:05 Il finale del trono di spade cilasciato con più domande in sospeso di quante ne avessimo all'inizio della serie. Una delle ... infliggendo ilattraverso la sua ...Davanti a loro ha anche impugnato unper farsi del male. Una volta calmato, ha chiesto di ...cominciato a espiarli da marzo, chiedendo la detenzione domiciliare nell'abitazione di ...