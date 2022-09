The Crown 6: ecco gli attori che interpreteranno William e Kate (Di sabato 3 settembre 2022) Tra due mesi avremo finalmente (dopo due anni di attesa) la quinta stagione di The Crown, ma la produzione è già al lavoro per la sesta ed ultima stagione, che dovrebbe vedere la luce nel 2024. Se la Regina Elisabetta II sarà interpretata da Imelda Staunton (l’iconica Dolores Umbridge di Harry Potter), adesso sappiamo anche chi reciterà nei panni del Principe William e Kate. Meg Bellamy sarà una giovane Catherine Elizabeth Middleton, quando ancora non era la Duchessa di Cambridge, ma una semplice studentessa. Sembra infatti che nella serie vedremo la nascita dell’amore tra Kate e William all’università di Saint Andrews, in Scozia. Mentre il Principe William sarà interpretato da due attori: Rufus Kampa (per la fase adolescenziale) e Ed McVey (per le scene ambientate al ... Leggi su biccy (Di sabato 3 settembre 2022) Tra due mesi avremo finalmente (dopo due anni di attesa) la quinta stagione di The, ma la produzione è già al lavoro per la sesta ed ultima stagione, che dovrebbe vedere la luce nel 2024. Se la Regina Elisabetta II sarà interpretata da Imelda Staunton (l’iconica Dolores Umbridge di Harry Potter), adesso sappiamo anche chi reciterà nei panni del Principe. Meg Bellamy sarà una giovane Catherine Elizabeth Middleton, quando ancora non era la Duchessa di Cambridge, ma una semplice studentessa. Sembra infatti che nella serie vedremo la nascita dell’amore traall’università di Saint Andrews, in Scozia. Mentre il Principesarà interpretato da due: Rufus Kampa (per la fase adolescenziale) e Ed McVey (per le scene ambientate al ...

