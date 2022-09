Speranza attacca Meloni e Salvini | ' Una strizza l' occhio ai no - vax e l' altro ha per il sud progetti eversivi'

Alessandrobarix : RT @itsmeback_: La Stampa: Speranza attacca: 'un voto a destra farebbe nascere il governo no-vax' Nervosetto eh? ?? - AChierchini : RT @itsmeback_: La Stampa: Speranza attacca: 'un voto a destra farebbe nascere il governo no-vax' Nervosetto eh? ?? - nadialibera : RT @itsmeback_: La Stampa: Speranza attacca: 'un voto a destra farebbe nascere il governo no-vax' Nervosetto eh? ?? - Pegasofree777 : RT @itsmeback_: La Stampa: Speranza attacca: 'un voto a destra farebbe nascere il governo no-vax' Nervosetto eh? ?? - Mau7294 : RT @itsmeback_: La Stampa: Speranza attacca: 'un voto a destra farebbe nascere il governo no-vax' Nervosetto eh? ?? -

per una volta tira fuori gli artigli. Si rivolge direttamente alla leader di Fdi, il ministro della Salute, Robertoe alla Meloni dice: "Giorgia dopo il 26 settembre la campagna di vaccinazione va avanti o no Perché non dici una parola chiara". "Ma in mano a chi la mettiamo questa Italia - ha detto nel ......nel vivo la campagna elettorale ieri letto e la festa dell'Unità a parte la rimonta dice...che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro il virus il ministro della Salute...Il ministro della Salute e leader di Articolo Uno nel corso del suo intervento ad una manifestazione elettorale del Pd a Napoli, dove è candidato- ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...