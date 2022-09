Roma. Prima azzannano il dito di un uomo per derubarlo, poi molestano una 16enne sul bus: arrestati due stranieri (Di sabato 3 settembre 2022) La chiamata alla centrale di polizia è arrivata questa notte all’una, per una violenza sessuale appena consumata ai danni di una ragazza inglese di 16 anni. Gli agenti si sono precipitati sul posto, a Piazza dei Cinquecento, a pochi passi dalla Stazione Termini di Roma,. “Mi ha molestata toccandomi ovunque”, ha raccontato la giovane in lacrime. La violenza si era consumata a bordo del bus numero 64. La violenza a bordo del bus La giovane turista era a bordo dell’autobus insieme alla famiglia. Ma questo non ha fatto da deterrente per un uomo di origine somala, che ha iniziato a palpeggiarla pesantemente. La ragazza, sconvolta e urlando, è scesa al capolinea a Piazza dei Cinquecento, indicando a tutti il colpevole della violenza. Sentendo le urla, alcune guardie giurate, presenti sul posto, ha iniziato a inseguire l’uomo indicato dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 settembre 2022) La chiamata alla centrale di polizia è arrivata questa notte all’una, per una violenza sessuale appena consumata ai danni di una ragazza inglese di 16 anni. Gli agenti si sono precipitati sul posto, a Piazza dei Cinquecento, a pochi passi dalla Stazione Termini di,. “Mi ha molestata toccandomi ovunque”, ha raccontato la giovane in lacrime. La violenza si era consumata a bordo del bus numero 64. La violenza a bordo del bus La giovane turista era a bordo dell’autobus insieme alla famiglia. Ma questo non ha fatto da deterrente per undi origine somala, che ha iniziato a palpeggiarla pesantemente. La ragazza, sconvolta e urlando, è scesa al capolinea a Piazza dei Cinquecento, indicando a tutti il colpevole della violenza. Sentendo le urla, alcune guardie giurate, presenti sul posto, ha iniziato a inseguire l’indicato dalla ...

Rinaldi_euro : Un sentito ringraziamento a #Gualtieri per essere riuscito a portare Roma in prima pagina con tanto di foto sul The… - vigilidelfuoco : 57 anni fa l’alluvione che colpì i quartieri Labaro e Prima Porta a #Roma, 13 le vittime. Tra loro Giampaolo Borghi… - DSantanche : Grazie all'amministrazione Gualtieri-Pd la vergogna di Roma è sbattuta in prima pagina sul New York Times. Ripeto:… - serieAnews_com : La #Roma sta valutando l'idea di ingaggiare un centrale difensivo: occhi puntati sugli svincolati #Denayer e… - CorriereCitta : Roma. Prima azzannano il dito di un uomo per derubarlo, poi molestano una 16enne sul bus: arrestati due stranieri -