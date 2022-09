Meteo Roma del 03-09-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 settembre 2022)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino isolate piogge sulle coste adriatiche asciutto altrove con nomi paste in pianura padana e al pomeriggio ampie schiarite su tutti i settori Salvo isolate piogge sulle Alpi in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino piogge sparse specie sui settori tirrenici piaciuto in Abruzzo al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su tutti i settori con locali temporali in serata tempo in deciso miglioramento con Ampi spazi di sereno al sud Al mattino piogge rovesci in campagna asciutta altrove con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio pioggia e temporali sul Molise Campania Basilicata e Puglia cieli soleggiati sulle Isole maggiori e Calabria in serata residue precipitazioni sulla Puglia ampie schiarite ne ...