LIVE Musetti-Ivashka, US Open 2022 in DIRETTA: avanzano Garcia e Mladenovic in doppio, tra poco l’azzurro! (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NAKASHIMA (2° MATCH DALL’UNA DI NOTTE) 22.10 Secondo incrocio tra i due tennisti con l’azzurro che ha vinto l’unico precedente al primo turno in quel di Madrid la scorsa primavera con il punteggio di 2-6 6-3 7-5. 22.08 Le francesi Caroline Garcia e Kiki Mladenovic volano al turno successivo battendo 6-3 6-4 Nadia Podoroska e Mayar Sherif dopo un’ora e venticinque minuti. 21.21 Caroline Garcia e Kiki Mladenovic vincono il primo parziale per 6 giochi a 3 contro Nadia Podoroska e Mayar Sherif dopo 38 minuti di gioco. 19.58 Nei primi due match di giornata Demoliner e Sousa hanno sconfitto 6-3 6-4 Feliciano Lopez e Jaume Munar mentre Kostyuk e Zhang hanno avuto la meglio su Mihalikova e ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-NAKASHIMA (2° MATCH DALL’UNA DI NOTTE) 22.10 Secondo incrocio tra i due tennisti con l’azzurro che ha vinto l’unico precedente al primo turno in quel di Madrid la scorsa primavera con il punteggio di 2-6 6-3 7-5. 22.08 Le francesi Carolinee Kikivolano al turno successivo battendo 6-3 6-4 Nadia Podoroska e Mayar Sherif dopo un’ora e venticinque minuti. 21.21 Carolinee Kikivincono il primo parziale per 6 giochi a 3 contro Nadia Podoroska e Mayar Sherif dopo 38 minuti di gioco. 19.58 Nei primi due match di giornata Demoliner e Sousa hanno sconfitto 6-3 6-4 Feliciano Lopez e Jaume Munar mentre Kostyuk e Zhang hanno avuto la meglio su Mihalikova e ...

zazoomblog : LIVE Musetti-Ivashka US Open 2022 in DIRETTA: la classe contro la potenza in palio gli ottavi - #Musetti-Ivashka… - Lea_Malika : #USOpen #Pick #Live: Lorenzo Musetti -163 ??? #Twitter #Apuestas #GamblingTwitter - zazoomblog : LIVE – Musetti-Brouwer (1)6-7 6-3 6-4 4-2 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Brouwer #(1)… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Brouwer (1)6-7 6-3 6-4 1-1 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Brouwer #(1)… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Brouwer (1)6-7 6-3 6-4 6-2 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Brouwer #(1)… -