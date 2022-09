LIVE Milan-Inter 0-1: segna Brozovic su una dormita della difesa rossonera (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo la chiusura delle trattative, dopo un agosto già caldissimo e qualche balbettio di troppo, Milan e Inter, prima e seconda dello... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo la chiusura delle trattative, dopo un agosto già caldissimo e qualche balbettio di troppo,, prima e seconda dello...

Raqsan_Jani : La trasmissione in diretta di AC Milan vs Inter Milan della partita di Serie A italiana è attualmente in diretta, a… - infoitinterno : Milan-Inter, il risultato in diretta LIVE - tuttointer24 : Milan-Inter, inizia il derby: segui la Serie A in Diretta Live ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - Raqsan_Jani : La trasmissione in diretta di AC Milan vs Inter Milan della partita di Serie A italiana è attualmente in diretta, a… - HurJuti : AC Milan vs Internazionale Milan vs Inter live (Gratuito#) Streaming: Milan — Inter in diretta 3 settembre 2022… -