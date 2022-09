LIVE – Genoa-Parma 1-2, Serie B 2022/2023 (DIRETTA) (Di sabato 3 settembre 2022) La DIRETTA LIVE di Genoa-Parma, match valido per la quarta giornata di Serie B 2022/2023. Al Ferraris scontro prestigiosissimo tra due squadre decisamente più abituate a giocare nella massima Serie che nel campionato cadetto. Serve una vittoria a entrambe per rilanciarsi in classifica, chi riuscirà a spuntarla? Il fischio d’inizio dell’incontro è fissato alle ore 16.15 di sabato 3 settembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA Genoa-Parma 1-2 (16? Frendrup, 21? Inglese, 37? Mihaila, 42? Hefti) PER AGGIORNARE LA DIRETTA FAI REFRESH O PREMI F5 45? – Da segnalare due gialli arrivati nel frattempo: uno per Gudmundsson e ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Ladi, match valido per la quarta giornata di. Al Ferraris scontro prestigiosissimo tra due squadre decisamente più abituate a giocare nella massimache nel campionato cadetto. Serve una vittoria a entrambe per rilanciarsi in classifica, chi riuscirà a spuntarla? Il fischio d’inizio dell’incontro è fissato alle ore 16.15 di sabato 3 settembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN1-2 (16? Frendrup, 21? Inglese, 37? Mihaila, 42? Hefti) PER AGGIORNARE LAFAI REFRESH O PREMI F5 45? – Da segnalare due gialli arrivati nel frattempo: uno per Gudmundsson e ...

Laumare9 : RT @buoncalcio: ?? 41’ | ??????????! Pareggia il Grifone con Hefti, che raccoglie una respinta di Chichizola e firma il 2-2 Per la cronaca live… - pianetagenoa : LIVE VIDEO - Genoa-Parma: commento nell'intervallo - - buoncalcio : ? 45’ | ????????????????????: Genoa e Parma vanno al riposo sul risultato di 2-2 Per la cronaca live seguici su Buoncalcioa… - buoncalcio : ?? 45+1’ | ????????????: Ekuban calcia da posizione defilata: respinge Chichizola Per la cronaca live seguici su Buoncalc… - buoncalcio : ?? 44' | ???????????????????? ????????????: Ammonito Juric Per la cronaca live seguici su Buoncalcioatutti ?? #Genoa #GenoaParma #SerieBKT #777Partners -