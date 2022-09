“Dovete morire”, a Milano assaltato un gazebo di FdI: cappucci in testa e mascherine sul volto (Di sabato 3 settembre 2022) Violenza rossa a Milano contro esponenti di Fratelli d’Italia, da settimane insieme alla leader Giorgia Meloni nel mirino della sinistra e della stampa compiacente. Un gazebo di Fdi è stato assaltato oggi a Milano in viale Papiniano. Protagonisti dell’assalto 5-6 persone mascherate mentre due consiglieri del municipio 1, Federico Sagramuso e Lorenzo La Russa stavano distribuendo materiale elettorale. assaltato il gazebo di FdI a Milano “Li ho visti arrivare dall’altra parte della strada già con cappucci, occhiali da sole, volti semicoperti”, racconta Sagramuso. ”Oltre a me c’era Lorenzo La Russa e altri due militanti. Ci hanno circondato hanno danneggiato il materiale, strappato i volantini dalle mani, gridato fascisti di merda andatevene via, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 settembre 2022) Violenza rossa acontro esponenti di Fratelli d’Italia, da settimane insieme alla leader Giorgia Meloni nel mirino della sinistra e della stampa compiacente. Undi Fdi è statooggi ain viale Papiniano. Protagonisti dell’assalto 5-6 persone mascherate mentre due consiglieri del municipio 1, Federico Sagramuso e Lorenzo La Russa stavano distribuendo materiale elettorale.ildi FdI a“Li ho visti arrivare dall’altra parte della strada già con, occhiali da sole, volti semicoperti”, racconta Sagramuso. ”Oltre a me c’era Lorenzo La Russa e altri due militanti. Ci hanno circondato hanno danneggiato il materiale, strappato i volantini dalle mani, gridato fascisti di merda andatevene via, ...

