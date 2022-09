Covid, Centaurus non resiste ad anticorpi più di Omicron 5: lo studio (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – La nuova sottovariante di Omicron BA.2.75, ribattezzata dai social ‘Centaurus’, non è più resistente ai nostri anticorpi rispetto alla variante Omicron 5 attualmente dominante. E’ quanto emerge da uno studio del Karolinska Institutet, in Svezia, pubblicato sul ‘Lancet infectious diseases’: una evidenza ritenuta “molto positiva” e “molto rassicurante” dai ricercatori perché ciò significa che in caso di una ondata di questa sottovariante, non sfugge agli anticorpi sviluppati con Omicron 5. Lo studio ha infatti voluto testare la capacità di ‘Centaurus’ – rilevata a maggio scorso in India dove si è diffusa molto, per poi ‘raggiungere’ altri Paesi del mondo, Svezia compresa, dove è stata studiata dai ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – La nuova sottovariante diBA.2.75, ribattezzata dai social ‘’, non è piùnte ai nostririspetto alla variante5 attualmente dominante. E’ quanto emerge da unodel Karolinska Institutet, in Svezia, pubblicato sul ‘Lancet infectious diseases’: una evidenza ritenuta “molto positiva” e “molto rassicurante” dai ricercatori perché ciò significa che in caso di una ondata di questa sottovariante, non sfugge aglisviluppati con5. Loha infatti voluto testare la capacità di ‘’ – rilevata a maggio scorso in India dove si è diffusa molto, per poi ‘raggiungere’ altri Paesi del mondo, Svezia compresa, dove è stata studiata dai ...

