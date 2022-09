Atletica: Jacobs, Patta, Sabatini e Contraffatto in esibizione a Caorle (Di sabato 3 settembre 2022) Marcell Jacobs parteciperà a un’esibizione presso la scogliera di Caorle, nel veneziano, invitato a un evento organizzato dalla Regione Veneto e dal comune stesso menzionato. Il doppio oro olimpico a Tokyo andrà in scena nei pressi della Chiesetta della Madonna dell’Angelo, nel contesto della cosiddetta ‘ScoglieraViva’; con lui anche altri atleti azzurri, velocisti, ossia Lorenzo Patta, Ambra Sabatini e Monica Contraffatto. Di seguito le parole di Luca Zaia, il Presidente della Regione, in vista dell’importante manifestazione: “Il Veneto è una delle mete turistiche più conosciute e ambite al mondo, la regione più accogliente d’Italia, prima assoluta in termini di presenze turistiche. I grandi eventi sportivi sono fondamentali per la promozione della nostra Regione, da anni investiamo ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022) Marcellparteciperà a un’presso la scogliera di, nel veneziano, invitato a un evento organizzato dalla Regione Veneto e dal comune stesso menzionato. Il doppio oro olimpico a Tokyo andrà in scena nei pressi della Chiesetta della Madonna dell’Angelo, nel contesto della cosiddetta ‘ScoglieraViva’; con lui anche altri atleti azzurri, velocisti, ossia Lorenzo, Ambrae Monica. Di seguito le parole di Luca Zaia, il Presidente della Regione, in vista dell’importante manifestazione: “Il Veneto è una delle mete turistiche più conosciute e ambite al mondo, la regione più accogliente d’Italia, prima assoluta in termini di presenze turistiche. I grandi eventi sportivi sono fondamentali per la promozione della nostra Regione, da anni investiamo ...

