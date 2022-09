5 in matematica e un solo 9: spunta la vecchia pagella di Piero Angela (Di sabato 3 settembre 2022) La vecchia pagella di Piero Angela è davvero sorprendente poiché aveva 5 in matematica ed un solo 9. Piero Angela è deceduto lo scorso 13 agosto, ma rimarrà nella memoria di molti come simbolo della scienza e della cultura. Per decenni ha fatto appassionare milioni di telespettatori allo studio, tuttavia sembra aver avuto un inizio L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 3 settembre 2022) Ladiè davvero sorprendente poiché aveva 5 ined un9.è deceduto lo scorso 13 agosto, ma rimarrà nella memoria di molti come simbolo della scienza e della cultura. Per decenni ha fatto appassionare milioni di telespettatori allo studio, tuttavia sembra aver avuto un inizio L'articolo proviene da CheSuccede.it.

