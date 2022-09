Vuelta 2022: finalmente Pedersen (Di venerdì 2 settembre 2022) Il danese Mads Pedersen (Trek Segafredo) ha conquistato in volata la tredicesima tappa della 77ma Vuelta Espana che portava i corridori da Ronda a Montilla attraverso 168 chilometri privi di difficoltà altimetriche. Il campione del mondo di Harrogate 2019 ha finalmente centrato il successo, dopo tre secondi posti in questa edizione della corsa spagnola, mettendo un’ipoteca praticamente definitiva sulla conquista della maglia verde della classifica a punti. Alle sue spalle, sull’arrivo in leggera salita, si sono piazzati il francese Bryan Coquard (Cofidis) ed il tedesco Pascal Ackermann (UAE Team Emirates). Invariata la classifica generale che vede il belga Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) conservare la maglia roja con un vantaggio di 2’41” sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) e di 3’03” sull’iberico Enric Mas (Team ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) Il danese Mads(Trek Segafredo) ha conquistato in volata la tredicesima tappa della 77maEspana che portava i corridori da Ronda a Montilla attraverso 168 chilometri privi di difficoltà altimetriche. Il campione del mondo di Harrogate 2019 hacentrato il successo, dopo tre secondi posti in questa edizione della corsa spagnola, mettendo un’ipoteca praticamente definitiva sulla conquista della maglia verde della classifica a punti. Alle sue spalle, sull’arrivo in leggera salita, si sono piazzati il francese Bryan Coquard (Cofidis) ed il tedesco Pascal Ackermann (UAE Team Emirates). Invariata la classifica generale che vede il belga Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl) conservare la maglia roja con un vantaggio di 2’41” sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) e di 3’03” sull’iberico Enric Mas (Team ...

