US Open 2022, Rafa Nadal: “Non è stato un buon match, spero di sentirmi meglio” (Di venerdì 2 settembre 2022) Fabio Fognini è durato un set e mezzo contro Rafael Nadal. Dal 4-2 per l’italiano del secondo parziale, il numero 2 del ranking ha preso in mano la partita, dominando in lungo e in largo sostanzialmente ogni scambio e chiudendo sul 3-1. Durante il match lo spagnolo ha anche trovato il modo di colpirsi sul naso con la propria racchetta e con questo ha aperto il suo intervento ai microfoni di Eurosport: “È un po’ doloroso… Non mi era mai successo con una racchetta, solo con una mazza da golf”. Il focus si è poi spostato sull’andamento dell’incontro: “Dopo l’inizio difficile ho solo provato a giocare meglio, anche perchè peggio era difficile. Ho cercato di sentire meglio il mio gioco e mettere qualche palla di più in campo. Per un’ora e mezza semplicemente non ero competitivo. Uno dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Fabio Fognini è durato un set e mezzo controel. Dal 4-2 per l’italiano del secondo parziale, il numero 2 del ranking ha preso in mano la partita, dominando in lungo e in largo sostanzialmente ogni scambio e chiudendo sul 3-1. Durante illo spagnolo ha anche trovato il modo di colpirsi sul naso con la propria racchetta e con questo ha aperto il suo intervento ai microfoni di Eurosport: “È un po’ doloroso… Non mi era mai successo con una racchetta, solo con una mazza da golf”. Il focus si è poi sposull’andamento dell’incontro: “Dopo l’inizio difficile ho solo provato a giocare, anche perchè peggio era difficile. Ho cercato di sentireil mio gioco e mettere qualche palla di più in campo. Per un’ora e mezza semplicemente non ero competitivo. Uno dei ...

