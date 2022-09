Tommaso Stanzani parla di come procede la sua relazione con Tommaso Zorzi e svela quale caratteristica di una delle prof di Amici vorrebbe avere nel suo percorso artistico (Di venerdì 2 settembre 2022) La vita privata e professionale di Tommaso Stanzani – ex ballerino di Amici 20 – prosegue a gonfie vele: se da un lato, infatti, la storia d’amore con il vincitore del Gf Vip 5 Tommaso Zorzi non potrebbe andare meglio, dall’altro Stanzani sta ricevendo un sacco di soddisfazioni non solo come ballerino, ma anche come cantante. Da poco, infatti, è uscito il suo secondo singolo, intitolato Flor De Luna, un pezzo scritto dallo stesso Tommaso e che – come ha dichiarato lui stesso nel corso di un’intervista al settimanale Mio Vip – racconta le sue emozioni: È un pezzo che racconta le mie emozioni e sensazioni molto personali. In questo senso è una ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 settembre 2022) La vita privata eessionale di– ex ballerino di20 – prosegue a gonfie vele: se da un lato, infatti, la storia d’amore con il vincitore del Gf Vip 5non potrebbe andare meglio, dall’altrosta ricevendo un sacco di soddisfazioni non soloballerino, ma anchecantante. Da poco, infatti, è uscito il suo secondo singolo, intitolato Flor De Luna, un pezzo scritto dallo stessoe che –ha dichiarato lui stesso nel corso di un’intervista al settimanale Mio Vip – racconta le sue emozioni: È un pezzo che racconta le mie emozioni e sensazioni molto personali. In questo senso è una ...

