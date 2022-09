TikTok, grave falla mette “in mutande” gli utenti Android: basta un click per rubare gli account (Di venerdì 2 settembre 2022) E’ stata scoperta una grave falla in TikTok, quella che attualmente è, a mani basse, l’applicazione più scaricata in assoluto al mondo. A far emergere il tutto, come si legge su Hwupgrade.it, sono stati i ricercatori di sicurezza Microsoft, e la falla era venuta alla luce lo scorso mese di febbraio e subito corretta. TikTok, 2/9/2022 – Computermagazine.itMa di cosa si tratta? Nel dettaglio è stata scoperta una vulnerabilità che avrebbe potuto consentire a qualsiasi aggressore di prendere il controllo totale dell’account, semplicemente dopo che l’utente avrebbe cliccato su un link dannoso, senza fare altro. Una vulnerabilità tra l’altro estesa a tutti gli utenti Android della piattaforma, nessuno escluso, ma che, come detto sopra, è stata riparata in ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) E’ stata scoperta unain, quella che attualmente è, a mani basse, l’applicazione più scaricata in assoluto al mondo. A far emergere il tutto, come si legge su Hwupgrade.it, sono stati i ricercatori di sicurezza Microsoft, e laera venuta alla luce lo scorso mese di febbraio e subito corretta., 2/9/2022 – Computermagazine.itMa di cosa si tratta? Nel dettaglio è stata scoperta una vulnerabilità che avrebbe potuto consentire a qualsiasi aggressore di prendere il controllo totale dell’, semplicemente dopo che l’utente avrebbe cliccato su un link dannoso, senza fare altro. Una vulnerabilità tra l’altro estesa a tutti glidella piattaforma, nessuno escluso, ma che, come detto sopra, è stata riparata in ...

Scoperta una grave falla di sicurezza su TikTok: interessati un miliardo di utenti Sul blog Microsoft Security è stata annunciata la scoperta di una grave vulnerabilità di sicurezza nell'app TikTok per Android , che potrebbe aver consentito l'hijacking degli account con un solo click. Microsoft nel post pubblicato spiega di aver segnalato già in ... Microsoft ha scoperto una grave vulnerabilità nell'app Android di TikTok Microsoft ha scoperto una grave vulnerabilità nell'app TikTok per Android che potrebbe aver consentito agli hacker di dirottare gli account ...