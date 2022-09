Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in case separate | il segreto per un matrimonio che duri tutta la vita

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 2 settembre 2022) A spiegare il successo o meglio, ildi unche possa durare in eterno, ènella sua ultime intervista al Corriere della sera. Parla solo nel finale di suo marito, preferirebbe non farlo ma la domanda di rito arriva comunque…E così tra una curiosità sul suo nuovo impegno come opinionista al GF VIP e il suo lavoro da imprenditrice, c’è anche spazio per il cognome ingombrante, per l’uomo con il quale è sposata da oltre 20 anni. Ebbene si, si parla anche di. Qualche mese fa sulle riviste di cronaca rosa, si era ipotizzata una crisi tra i due, qualcuno aveva persino parlato di separazione. Tutte notizie smentite dalla, che non si spertica in romantiche dediche d’amore ...