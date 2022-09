Riscaldamento troppo caro, molte piscine rischiano di non riaprire (Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - “L'ipotesi di una chiusura non la vogliono nemmeno prendere in considerazione, perché dopo i due anni di pandemia abbiamo combattuto così tanto per resistere, che ora non vogliamo proprio fasciarci la testa. Di sicuro terremo duro fino alla fine, però non si esclude nulla, davvero”. E nulla significa, appunto, anche possibilità di chiusura. Nicol Covelli, che gestisce la piscina Belle Arti 1938 di via Flaminia a Roma, è molto preoccupata per l'autunno che si sta avvicinando. Il rincaro dei costi dell'energia, già più che raddoppiati, per riscaldare d'inverno l'acqua della piscina, delle docce e degli ambienti, non la fanno dormire la notte. Anche perché, dice all'Agi, “gli ultimi due anni di Covid ci ha già visti in parte chiusi o con ingressi contingentati al 50%, ciò che ha prodotto un mancato incasso che è stato importante. Ma le spese per tutto, affitto, ... Leggi su agi (Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - “L'ipotesi di una chiusura non la vogliono nemmeno prendere in considerazione, perché dopo i due anni di pandemia abbiamo combattuto così tanto per resistere, che ora non vogliamo proprio fasciarci la testa. Di sicuro terremo duro fino alla fine, però non si esclude nulla, davvero”. E nulla significa, appunto, anche possibilità di chiusura. Nicol Covelli, che gestisce la piscina Belle Arti 1938 di via Flaminia a Roma, è molto preoccupata per l'autunno che si sta avvicinando. Il rindei costi dell'energia, già più che raddoppiati, per riscaldare d'inverno l'acqua della piscina, delle docce e degli ambienti, non la fanno dormire la notte. Anche perché, dice all'Agi, “gli ultimi due anni di Covid ci ha già visti in parte chiusi o con ingressi contingentati al 50%, ciò che ha prodotto un mancato incasso che è stato importante. Ma le spese per tutto, affitto, ...

