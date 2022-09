Omicidio Willy, Marco Bianchi: ‘Vorrei stare in cella con mio fratello’. Ma il giudice dice no (Di venerdì 2 settembre 2022) Insieme erano ‘finiti’ a Rebibbia e insieme hanno ottenuto l’ergastolo per aver ucciso a Colleferro, nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020, Willy Monteiro, il giovane massacrato di botte e lasciato lì a terra. Ma ora i gemelli Bianchi non stanno scontando la pena insieme, il giudice ha deciso di separarli: Marco è a Viterbo, Gabriele ancora a Rebibbia. E resteranno così ancora per un po’ perché la richiesta di Marco, di ritornare con il fratello nella stessa cella di Roma, è stata respinta: il Dap, come riporta il quotidiano La Repubblica, ha detto no. Leggi anche: Gabriele Bianchi e Valerio Del Grosso: gli assassini diventano amici in carcere e condividono l’avvocato Nessun contatto tra i fratelli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Insieme erano ‘finiti’ a Rebibbia e insieme hanno ottenuto l’ergastolo per aver ucciso a Colleferro, nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020,Monteiro, il giovane massacrato di botte e lasciato lì a terra. Ma ora i gemellinon stanno scontando la pena insieme, ilha deciso di separarli:è a Viterbo, Gabriele ancora a Rebibbia. E resteranno così ancora per un po’ perché la richiesta di, di ritornare con il fratello nella stessadi Roma, è stata respinta: il Dap, come riporta il quotidiano La Repubblica, ha detto no. Leggi anche: Gabrielee Valerio Del Grosso: gli assassini diventano amici in carcere e condividono l’avvocato Nessun contatto tra i fratelli ...

