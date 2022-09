Morta a 68 anni dopo l’arrivo in ospedale Indagato un sanitario

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il Pm, riscontrando l’esposto dei familiari, ha disposto l’autopsia sulla salma di Luigia Petrachi,spirata in circostanze da chiarire il 29 agosto, ed iscritto nel registro degli indagati unRipetute crisi respiratorie, fino al traumatico trasporto in ambulanza e al decesso, a soli 68. Riscontrando l’esposto presentato dal marito e dai figli, rivoltisi a Studio3A, la Procura di Taranto, per il tramite del Pubblico Ministero dott. Antonio Natale, ha aperto un procedimento penale con l’ipotesi di reato di omicidio colposo in ambitoper fare piena luce sulla morte di Luigia Petrachi, residente a San Giorgio Jonico, avvenuta il 29 agosto 2022. Il Sostituto Procuratore, anche come atto dovuto per consentirgli di nominare eventuali consulenti di parte per gli accertamenti tecnici non ripetibili, ha altresì iscritto ...