LIVE Berrettini-Murray 6-4 6-4 3-4, US Open 2022 in DIRETTA: si mantiene il ritmo dei servizi (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Berrettini, 4-4. Va bene stavolta a Matteo, che scende a rete e costringe Murray ad un altro passante, lo scozzese però sbaglia. 40-30 Finisce in corridoio il dritto dello scozzese. 30-30 Erroraccio di rovescio di Murray. 15-30 Errata la stop volley di Matteo, Murray gli ha praticamente tirato addosso. 15-15 Attacco così così di Berrettini con la palla che si abbassa, Murray può giocare il passante. 15-0 Contropiede in controbalzo di Berrettini. GAME Murray, 3-4. Errato l’attacco incrociato dell’azzurro. 40-30 Brutto errore di Matteo, che non tiene in campo la risposta sulla seconda. 30-30 Va largo il taglio dello scozzese. 30-15 Lungo il recupero di Matteo sul dritto ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 4-4. Va bene stavolta a Matteo, che scende a rete e costringead un altro passante, lo scozzese però sbaglia. 40-30 Finisce in corridoio il dritto dello scozzese. 30-30 Erroraccio di rovescio di. 15-30 Errata la stop volley di Matteo,gli ha praticamente tirato addosso. 15-15 Attacco così così dicon la palla che si abbassa,può giocare il passante. 15-0 Contropiede in controbalzo di. GAME, 3-4. Errato l’attacco incrociato dell’azzurro. 40-30 Brutto errore di Matteo, che non tiene in campo la risposta sulla seconda. 30-30 Va largo il taglio dello scozzese. 30-15 Lungo il recupero di Matteo sul dritto ...

