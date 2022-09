cmdotcom : #Gosens, ricordi come si fa? L'unico gol con l'#Inter in un derby di Coppa, per #Inzaghi dopo il mercato è una rise… - sportli26181512 : Gosens, ricordi come si fa? L'unico gol con l'Inter in un derby di Coppa, per Inzaghi dopo il mercato è una riserva… - lucacirex : #Gosens e #Hateboer sono stati, probabilmente, la coppia di terzini/quinti/esterni più devastante dell'ultimo decen… - AntonioAmabili : @FrancescaCphoto @eddyveerus Ma che c'entra l'ottimismo, è un fatto fisico. Tu sei interista storica, te lo ricordi… - theswagghi : @Lorenzo11122 Ma ti ricordi di Gosens pre infortunio? Chiedo e -

Calciomercato.com

In ogni caso, non è però certo dache in queste ore nascono le ansie di Inzaghi. Diversa è ... piuttosto che dalla lunga volata scudetto, che evidentemente non evoca gran bei. Il Milan ...Il match è carico di recentivisto che ha rappresentato l'ultimo atto della stagione ...ad Handanovic mentre possibile turn over per Brozovic (in favore di Asllani) e per gli esternie ... Gosens, ricordi come si fa L'unico gol con l'Inter in un derby di Coppa, per Inzaghi dopo il mercato è una riserva Dallo storico precedente le gerarchie si sono ribaltate: la Dea ad oggi ha in rosa solo la metà dei giocatori in campo quel giorno, il Milan dalla crisi è diventato Campione d’Italia ...