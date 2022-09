Elezioni: Lupi, “La nostra lista dà fastidio a molti nel centrodestra” (Di venerdì 2 settembre 2022) MILANO – “Vedo che la lista di Noi Moderati all’interno della coalizione di centrodestra dà fastidio a molti”. E’ quanto ha detto il leader di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi (foto), poco prima della presentazione dei candidati di ‘Noi Moderati’ oggi a Milano. “Per un mese abbiamo avuto la comunicazione che il centrodestra è fatto di tre proposte politiche – ha aggiunto – poi si sono accorti che è fatto di quattro proposte politiche”. Insomma, “noi non rincorriamo nessuno – ha concluso Lupi – ma vogliamo solo dire che senza di noi non si governa”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 settembre 2022) MILANO – “Vedo che ladi Noi Moderati all’interno della coalizione didà”. E’ quanto ha detto il leader di Noi con l’Italia, Maurizio(foto), poco prima della presentazione dei candidati di ‘Noi Moderati’ oggi a Milano. “Per un mese abbiamo avuto la comunicazione che ilè fatto di tre proposte politiche – ha aggiunto – poi si sono accorti che è fatto di quattro proposte politiche”. Insomma, “noi non rincorriamo nessuno – ha concluso– ma vogliamo solo dire che senza di noi non si governa”. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Elezioni: Lupi, 'La nostra lista dà fastidio a molti nel centrodestra' - sdavite110 : bravo @matteosalvinimi comunque se devoldi al @WWF @WWFitalia per la tutela dei branchi di lupi in ripopolamento NO… - iconanews : Elezioni:Lupi, nostra lista dà fastidio a molti nel c.destra - messveneto : Lupi lancia la sfida: «Noi moderati in campo per unire» - liviaponzio : “Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci Voi li riconosc… -