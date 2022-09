Elezioni: Borghi (Pd), 'attenzione su Tik Tok, dai Servizi preoccupazione su dati a Pechino' (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set (Adnkronos) - "TikTok è un social di proprietà cinese. I Servizi inglesi hanno da tempo sollevato preoccupazioni sul trasferimento dei dati al governo cinese, e la legge cinese fa obbligo ad ogni azienda di consegnare i propri dati a Pechino. Forse un minimo di attenzione servirebbe". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Enrico Borghi, responsabile sicurezza del Pd e componente del Copasir. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set (Adnkronos) - "TikTok è un social di proprietà cinese. Iinglesi hanno da tempo sollevato preoccupazioni sul trasferimento deial governo cinese, e la legge cinese fa obbligo ad ogni azienda di consegnare i propri. Forse un minimo diservirebbe". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Enrico, responsabile sicurezza del Pd e componente del Copasir.

borghi_claudio : Subito i soldi per riportare le bollette ai livelli dell'anno scorso come accade in Francia. Se qualcuno non vuole… - borghi_claudio : Ohh... finalmente un servizio fatto bene dal sito di Repubblica. Qui potete vedere chi sarà candidato nel vostro co… - borghi_claudio : La presenza del programmino per sapere chi (dei partiti maggiori) è candidato nel vostro collegio ??… - mammasi68 : RT @Luigi1Delucia: @sbonaccini @borghi_claudio Giacché il PD governa da 10 anni senza mai vincere le elezioni, sono curioso di sapere da le… - AlfonsoFofo60 : RT @SalvatoreMirag7: Vedremo cosa festeggeranno dopo le elezioni. Da oltre il 30% a meno del 12%, e chissà quanto ancora in basso dopo il 2… -

Elezioni, messaggio di sostegno di FdI e Gioventù Nazionale ad Alice Buonguerrieri ... Marco Bardeschi (Verghereto), Maria Vittoria Cesaretti (Sarsina), Valerio Bernabini (Mercato Saraceno), Simone Pascuzzi (San Mauro Pascoli) e William Roberti (Borghi). Elezioni, L'Aquila Futura incontra i candidati al Senato e alla Camera di Forza Italia "Il rilancio economico, la valorizzazione dei borghi e delle aree interne, il potenziamento del ...si è deciso di far convergere il nostro sostegno sui candidati di Forza Italia alle prossime elezioni ... Elezioni: Borghi (Pd), ‘attenzione su Tik Tok, dai Servizi preoccupazione su dati a Pechino’ Roma, 2 set (Adnkronos) – “TikTok è un social di proprietà cinese. I servizi inglesi hanno da tempo sollevato preoccupazioni sul trasferimento dei dati al governo cinese, e la legge cinese fa obbligo ... Elezioni, L’Aquila Futura incontra i candidati al Senato e alla Camera di Forza Italia L'Aquila. “Sono stati 20 i Comuni rappresentanti tra Sindaci e Consiglieri comunale della provincia dell’Aquila oltre a tutto il Gruppo di L’Aquila Futura presente in Consiglio comunale del capoluogo ... ... Marco Bardeschi (Verghereto), Maria Vittoria Cesaretti (Sarsina), Valerio Bernabini (Mercato Saraceno), Simone Pascuzzi (San Mauro Pascoli) e William Roberti ()."Il rilancio economico, la valorizzazione deie delle aree interne, il potenziamento del ...si è deciso di far convergere il nostro sostegno sui candidati di Forza Italia alle prossime...Roma, 2 set (Adnkronos) – “TikTok è un social di proprietà cinese. I servizi inglesi hanno da tempo sollevato preoccupazioni sul trasferimento dei dati al governo cinese, e la legge cinese fa obbligo ...L'Aquila. “Sono stati 20 i Comuni rappresentanti tra Sindaci e Consiglieri comunale della provincia dell’Aquila oltre a tutto il Gruppo di L’Aquila Futura presente in Consiglio comunale del capoluogo ...