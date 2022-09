Così ci vedono i tedeschi: «Non rispettate le regole. Spesso ci sentiamo superiori, ma in fondo vi invidiamo» (Di venerdì 2 settembre 2022) Ogni famiglia ha il suo ristorante italiano prediletto. Persino Angela Merkel non ci ha mai capiti davvero Leggi su corriere (Di venerdì 2 settembre 2022) Ogni famiglia ha il suo ristorante italiano prediletto. Persino Angela Merkel non ci ha mai capiti davvero

Vera52834961 : RT @giosalvetti: 2) l’alto prezzo del petrolio e del gas ha contribuito a ridurre la recessione 3) alcuni vedono nel surplus della bilancia… - LokiBaggins : @YUKIMENDOBOKE Però così ci sta perché si vedono un po’ tutti - geekedude : l'arte e la maestria dei milioni di milioni spesi da bezos si vedono e va benissimo così #TheRingsOfPower - _day_20 : Le persone come killua quando mi vedono così - lucia_pal : @sellox2 Ma infatti tutti i poveri non vedono l'ora di togliere i Jet ai ricchi. Così non gli lucideranno più le ma… -

Emanuele Alecci: 'Porto a Roma gli occhiali del volontariato' (02/09/2022) ...altri non vedono. Ora è sembrato il momento giusto, per quanto non semplice, di provare a portare questi occhiali anche alla politica. Sperando che altre persone mi aiutino a portarli. Perché così ... La Prof di corsivo contro i politici su TikTok: 'Tornate in televisione' La Prof di corsivo contro i politici su TikTok La Prof di corsivo, così come riporta Repubblica , ... i giovani di oggi, quando vedono i politici su TikTok, passano oltre, ' scorrono '. E' inutile, ... ...altri non. Ora è sembrato il momento giusto, per quanto non semplice, di provare a portare questi occhiali anche alla politica. Sperando che altre persone mi aiutino a portarli. Perché...La Prof di corsivo contro i politici su TikTok La Prof di corsivo,come riporta Repubblica , ... i giovani di oggi, quandoi politici su TikTok, passano oltre, ' scorrono '. E' inutile, ...