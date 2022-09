Acerbi è un nuovo calciatore dell’Inter

(Di venerdì 2 settembre 2022) Lazio, Francesco . Mancava solo l’ufficialità che è arrivata in questo momento. Francesco . Una trattativa che si è riaccesa improvissamente nel corso dell’ultimo giorno di mercato dopo esser stata messa in stand-by dal presidente Zhang che alla fine si è convinto. Il difensore, il cui rapporto con la Lazio si era ridotto ai minimi termini, ha svolto le visite mediche di rito e ha firmato il suocontratto con i nerazzurri che è stato depositato in Lega. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Italia Sera.

