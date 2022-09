US Open 2022: Jannik Sinner non incanta, ma batte Eubanks in tre set e accede ai sedicesimi (Di giovedì 1 settembre 2022) Missione compiuta per Jannik Sinner al secondo turno degli US Open 2022. Il tennista altoatesino non gioca la sua migliore partita della stagione, ma non c’è bisogno di una versione al 100% per superare lo statunitense Christopher Eubanks, numero 145 del mondo, battuto con il punteggio di 6-4 7-6 6-2 in due ore e ventisette minuti di partita. Al terzo turno sarà atteso da un test più probante con uno tra Grigor Dimitrov e Brandon Nakashima. La prima frazione è a lungo di una comodità inaudita per Jannik: l’avversario è tremolante e, tra un errore e l’altro, vede l’azzurro scappare fino al 5-1. Che potrebbe chiudere subito con un ulteriore break, ma il padrone di casa con uno scatto d’orgoglio prima annulla quattro chance in fila per poi strappare per la prima volta il servizio ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Missione compiuta peral secondo turno degli US. Il tennista altoatesino non gioca la sua migliore partita della stagione, ma non c’è bisogno di una versione al 100% per superare lo statunitense Christopher, numero 145 del mondo, battuto con il punteggio di 6-4 7-6 6-2 in due ore e ventisette minuti di partita. Al terzo turno sarà atteso da un test più probante con uno tra Grigor Dimitrov e Brandon Nakashima. La prima frazione è a lungo di una comodità inaudita per: l’avversario è tremolante e, tra un errore e l’altro, vede l’azzurro scappare fino al 5-1. Che potrebbe chiudere subito con un ulteriore break, ma il padrone di casa con uno scatto d’orgoglio prima annulla quattro chance in fila per poi strappare per la prima volta il servizio ...

