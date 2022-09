Ultime Notizie Roma del 01-09-2022 ore 10:10 (Di giovedì 1 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale giovedì primo settembre Buongiorno da Francesco Vitale governo Parlamento e ho perso un lavoro per far fronte alla crisi energetica nel secondo giorno di chiusura delle forniture da parte attraverso il gasdotto Nord stream il prezzo del gatto scende a €240 ma lei non si attende una riduzione del 25% del gas in arrivo dalla Russia a te sei in consiglio dei ministri indicazioni sul piano risparmi da parte del ministro Cingolani mentre già stato firmato il decreto che proroga lo sconto sulla benzina e si pensa un altro provvedimento doc in arrivo misure di emergenza dall’Unione Europea l’inflazione vola lotto e 4% mai così alta da 36 anni CGIL chiede misure urgenti per tutelare salari e pensioni ridotto da 7 a 5 giorni periodo di isolamento obbligatorio per le persone affette da covid che sono sempre stata sintomatico o asintomaticoalmeno due ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 settembre 2022)dailynews radiogiornale giovedì primo settembre Buongiorno da Francesco Vitale governo Parlamento e ho perso un lavoro per far fronte alla crisi energetica nel secondo giorno di chiusura delle forniture da parte attraverso il gasdotto Nord stream il prezzo del gatto scende a €240 ma lei non si attende una riduzione del 25% del gas in arrivo dalla Russia a te sei in consiglio dei ministri indicazioni sul piano risparmi da parte del ministro Cingolani mentre già stato firmato il decreto che proroga lo sconto sulla benzina e si pensa un altro provvedimento doc in arrivo misure di emergenza dall’Unione Europea l’inflazione vola lotto e 4% mai così alta da 36 anni CGIL chiede misure urgenti per tutelare salari e pensioni ridotto da 7 a 5 giorni periodo di isolamento obbligatorio per le persone affette da covid che sono sempre stata sintomatico o asintomaticoalmeno due ...

