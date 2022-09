Traffico Roma del 01-09-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 settembre 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetaniintenso con rallentamenti E a tratti code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Nomentana e lo svincolo A24 è più avanti tra Casilina e doppia code per lavori altezza raccordo anulare in uscita dasulla Cassia rallentamenti sulla tangenziale est nei pressi della Salaria Sesto San Giovanni code a tratti poi sulla Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino a via di Malafede ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità