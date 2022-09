Rigassificatore Piombino, da Comune primo parere negativo (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – primo parere negativo del Comune di Piombino sul Rigassificatore. “Oggi il Comune ha inviato alla Regione Toscana il primo dei molti documenti che sarà necessario produrre nell’ambito del procedimento amministrativo sul Rigassificatore – spiega il sindaco Francesco Ferrari su Facebook – si tratta di un parere, sia tecnico che politico, che il Comune, al pari della Provincia, è stato chiamato a esprimere ai fini dell’intesa Stato-Regione, necessaria all’eventuale autorizzazione all’installazione del Rigassificatore. È un parere negativo, approvato dalla Giunta, che, per la parte tecnica redatta dalla task force del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) –deldisul. “Oggi ilha inviato alla Regione Toscana ildei molti documenti che sarà necessario produrre nell’ambito del procedimento amministrativo sul– spiega il sindaco Francesco Ferrari su Facebook – si tratta di un, sia tecnico che politico, che il, al pari della Provincia, è stato chiamato a esprimere ai fini dell’intesa Stato-Regione, necessaria all’eventuale autorizzazione all’installazione del. È un, approvato dalla Giunta, che, per la parte tecnica redatta dalla task force del ...

