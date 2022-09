Madonna | “Sposarmi è stata una pessima idea | piuttosto mi farei travolgere da un treno”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Sposarsi? Mai più, grazie. Così la pensa, che in un video pubblicato su YouTube risponde a una serie di domande dei fan. Tra i tanti quesiti che le vengono posti c’è anche quello che riguarda eventuali rimpianti. “Guardandomi indietro, quella dinon èl’migliore” ha spiegato, prima di affrettarsi a specificare “entrambe le volte“, quasi a non voler fare torto né al primo né al secondo marito. “Oggi mida unche tornare all’altare” ha aggiunto.sposata due volte: dal 1985 al 1989 con Sean Penn, e dal 2000 al 2008 con Guy Ritchie. La popstar, però, non chiude le porte all’amore, anzi. A 64 anni da poco compiuti, la cantante ha da poco intrapreso ...

