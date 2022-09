L’Equipe rilancia | il Psg insiste per Skriniar | ma l’Inter lo valuta 80 milioni

(Di giovedì 1 settembre 2022) Continua l’assalto del Psg per il difensore delMilan. Secondo quanto riportato da, i parigini avrebbero fatto recapitare un’offerta da 50di euro, più 10 di bonus. Offerta però rifiutata da Marotta ed Ausilio, con il presidente Zhang che, per una cessione così tardiva, chiederebbe ben 80. La sensazione è che non si farà nulla per questa sessione, ma la porta rimarrà aperta per la sessione invernale, anche a seconda di quello che sarà il cammino delin Champions League. SportFace.

Intanto dalla Franciail Psg su Skriniar, da sempre obiettivo prioritario per la difesa, ma non sono arrivati rilanci in grado di convincere Zhang , sembra più una mossa strategica ...Intanto dalla Franciail Psg su Skriniar, da sempre obiettivo prioritario per la difesa, ma non sono arrivati rilanci in grado di convincere Zhang , sembra più una mossa strategica ...