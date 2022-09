L'arbitro fischia e lui calcia all'improvviso da metà campo, gol incredibile (Di giovedì 1 settembre 2022) Può entrare nella categoria dei gol più belli dell'anno. Si tratta della punizione calciata all'improvviso da metà campo, da Danny Whitehall. La palla ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 1 settembre 2022) Può entrare nella categoria dei gol più belli dell'anno. Si tratta della punizioneta all'da, da Danny Whitehall. La palla ...

Cava92 : @DocRiserva @Zio_Frank_1_Jj @SilviaPrato1 ovviamente noi non sentiamo l'audio ma, visto che succede spesso sia in p… - alb_can : @Boboj29 Quanto demente puoi essere? Se l'arbitro non fischia ed il calciatore tira di chi è la colpa? - 0Nadde : @PalloneBucato Il geniaccio di Colombo tirà da 30 metri da fermo ma non sa che i rigori si calciano quando l'arbitro fischia - terribile76 : Regola del #VAR: se l'arbitro vede in campo, il VAR conferma. Se invece l'arbitro non fischia, il VAR non può inter… - ExMexicoStefano : Era un rigore al Cuadrado sia mai darlo…. L’arbitro giovane è bravo se non fischia un rigore netto per la Juve #JuveSpezia @AIA_it ?????? -