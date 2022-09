Israele diffonde immagini raid a Nablus (Cisgiordania occupata)

(Di giovedì 1 settembre 2022) L'esercito israeliano ha diffuso ledelcompiuto nella città di, nella. Due palestinesi sarebbero stati uccisi in scontri separati in, ha ...

EnricoFaraboll1 : Gli attacchi di Israele nei confronti della Siria non si fermano. Tel Aviv ha appena lanciato un bombardamento aere… - Simo07827689 : RT @steal61: Oltre all'#ArabiaSaudita (#KSA) anche gli #EmiratiArabiUniti (#UAE) e #Kuwait riprendono i rapporti diplomatici con l'#Iran I… - NewMoon2600 : RT @steal61: Oltre all'#ArabiaSaudita (#KSA) anche gli #EmiratiArabiUniti (#UAE) e #Kuwait riprendono i rapporti diplomatici con l'#Iran I… - eErgaOmnes : RT @steal61: Oltre all'#ArabiaSaudita (#KSA) anche gli #EmiratiArabiUniti (#UAE) e #Kuwait riprendono i rapporti diplomatici con l'#Iran I… - marioerdrago : RT @steal61: Oltre all'#ArabiaSaudita (#KSA) anche gli #EmiratiArabiUniti (#UAE) e #Kuwait riprendono i rapporti diplomatici con l'#Iran I… -

L'esercito israeliano ha diffuso le immagini del raid compiuto nella città di Nablus, nella Cisgiordania occupata. Due palestinesi sarebbero stati uccisi in scontri separati in Cisgiordania, ha ...La poliomielite è una malattia virale e altamente contagiosa che sida individuo ad ...della poliomielite rilevato di recente a New York è geneticamente legato ai virus rilevati ine ...Roma, 1 set. (askanews) - L'esercito israeliano ha diffuso le immagini del raid compiuto nella città di Nablus, nella Cisgiordania occupata.Il leghista promette in un'intervista a un quotidiano israeliano che il prossimo governo seguirà la linea Trump: sarà riconosciuta capitale d'Israele, con ...