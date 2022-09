Incidente A12 | auto si cappotta e si incendia | morta bimba di 4 anni

(Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Una bambina di 3 o 4a seguito di unstradale avvenuto sull’strada A12 Genova-Livorno tra i caselli di Versilia e Massa, in direzione Massa, all’altezza del viadotto 30. Un’si sarebbeta e si sarebbeta: a bordo 4 persone tra cui la bambina rimasta uccisa. Gli altri tre occupanti della vettura, padre, madre e un’altra bambina di circa 10sono stati accompagnati all’ospedale Apuane in codice giallo. Sono intervenutimedica, ambulanze della Croce Verde di Pietrasanta e della Misericordia di Viareggio, allertato anche Pegaso. Inoltre Polizia Stradale e Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Italia Sera.

