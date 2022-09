Grande Fratello Vip 7: al via l’indizio del quarto vippone (Di giovedì 1 settembre 2022) Al via il quarto indizio: chi sarà quest’anima rock che varcherà la porta rossa della settima edizione del Grande Fratello Vip? Mancano 18 giorni all’appuntamento con il Grande Fratello Vip giunto alla sua settima edizione e che vedrà alla conduzione Alfonso Signorini e in studio con lui le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Già da tempo sui canali ufficiali social del programma sono stati pubblicati degli indizi che dovrebbero portare all’individuazione del vippone che quest’anno varcherà la porta rossa. Così, pochi minuti fa, è stata pubblicata la traccia di un brano che è collegato al quarto vippone che entrerà in gioco in questa settima edizione. Si tratta di una bellissima canzone dell’amato Vasco Rossi, una canzone che ha fatto ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Al via ilindizio: chi sarà quest’anima rock che varcherà la porta rossa della settima edizione delVip? Mancano 18 giorni all’appuntamento con ilVip giunto alla sua settima edizione e che vedrà alla conduzione Alfonso Signorini e in studio con lui le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Già da tempo sui canali ufficiali social del programma sono stati pubblicati degli indizi che dovrebbero portare all’individuazione delche quest’anno varcherà la porta rossa. Così, pochi minuti fa, è stata pubblicata la traccia di un brano che è collegato alche entrerà in gioco in questa settima edizione. Si tratta di una bellissima canzone dell’amato Vasco Rossi, una canzone che ha fatto ...

