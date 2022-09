Gorbaciov: D'Alema, 'Occidente lo utilizzò e poi lo lasciò affogare' (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Gorbaciov, diciamoci la verità, contava sul fatto che l'Occidente lo avrebbe aiutato, cosa che invece non avvenne. L'Occidente utilizzò Gorbaciov ma lo lasciò affogare consapevolmente. Mitterrand aveva addirittura ipotizzato la messa in opera di una sorta di piano Marshall per la Russia, ma gli americani non ne vollero sapere. Gorbaciov fu lasciato a se stesso". Lo afferma Massimo D'Alema in un'intervista a 'La Stampa'. "Forse -aggiunge- se in quel momento l'Occidente vincitore avesse interpretato in modo più generoso la sua vittoria, avrebbe contribuito a una evoluzione diversa. Invece ha aperto la strada a Eltsin e cioè ad un capitalismo selvaggio che ha creato in Russia una drammatica ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - ", diciamoci la verità, contava sul fatto che l'lo avrebbe aiutato, cosa che invece non avvenne. L'ma loconsapevolmente. Mitterrand aveva addirittura ipotizzato la messa in opera di una sorta di piano Marshall per la Russia, ma gli americani non ne vollero sapere.fu lasciato a se stesso". Lo afferma Massimo D'in un'intervista a 'La Stampa'. "Forse -aggiunge- se in quel momento l'vincitore avesse interpretato in modo più generoso la sua vittoria, avrebbe contribuito a una evoluzione diversa. Invece ha aperto la strada a Eltsin e cioè ad un capitalismo selvaggio che ha creato in Russia una drammatica ...

