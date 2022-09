Gazprom: nei primi 8 mesi produzione gas -14,6%, export -37,4% (Di giovedì 1 settembre 2022) Nel periodo gennaio-agosto 2022 Gazprom, secondo i dati preliminari, ha prodotto 288,1 miliardi di metri cubi di gas, il 14,6% (49,1 miliardi di metri cubi) in meno rispetto allo scorso anno. La domanda di gas della società nel mercato domestico in questo periodo è diminuita del 2,9%. Le esportazioni verso i paesi non CSI ammontano a 82,2 miliardi di metri cubi, in calo del 37,4% rispetto allo stesso periodo del 2021. Gazprom fornisce gas secondo gli ordini confermati, sottolinea il gruppo in una nota.Le esportazioni di gas verso la Cina stanno crescendo attraverso il gasdotto Power of Siberia nell'ambito di un contratto bilaterale a lungo termine tra Gazprom e CNPC. Le consegne vanno regolarmente oltre le quantità contrattuali giornaliere, sottolinea Gazprom. La diminuzione del consumo di gas nell'Unione Europea è ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 settembre 2022) Nel periodo gennaio-agosto 2022, secondo i dati preliminari, ha prodotto 288,1 miliardi di metri cubi di gas, il 14,6% (49,1 miliardi di metri cubi) in meno rispetto allo scorso anno. La domanda di gas della società nel mercato domestico in questo periodo è diminuita del 2,9%. Le esportazioni verso i paesi non CSI ammontano a 82,2 miliardi di metri cubi, in calo del 37,4% rispetto allo stesso periodo del 2021.fornisce gas secondo gli ordini confermati, sottolinea il gruppo in una nota.Le esportazioni di gas verso la Cina stanno crescendo attraverso il gasdotto Power of Siberia nell'ambito di un contratto bilaterale a lungo termine trae CNPC. Le consegne vanno regolarmente oltre le quantità contrattuali giornaliere, sottolinea. La diminuzione del consumo di gas nell'Unione Europea è ...

marcelloc24 : RT @CGzibordi: perchè non avete chiesto: 'scusi, il prezzo del gas che ENI vende alle aziende italiane è salito di 10 volte. Il prezzo ch… - JPCK72 : RT @CGzibordi: perchè non avete chiesto: 'scusi, il prezzo del gas che ENI vende alle aziende italiane è salito di 10 volte. Il prezzo ch… - ferrucciocor : RT @CGzibordi: perchè non avete chiesto: 'scusi, il prezzo del gas che ENI vende alle aziende italiane è salito di 10 volte. Il prezzo ch… - Flavr7 : RT @CGzibordi: perchè non avete chiesto: 'scusi, il prezzo del gas che ENI vende alle aziende italiane è salito di 10 volte. Il prezzo ch… - cacciaramarri_z : RT @CGzibordi: perchè non avete chiesto: 'scusi, il prezzo del gas che ENI vende alle aziende italiane è salito di 10 volte. Il prezzo ch… -