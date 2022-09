Cosenza, blitz contro la 'Ndrangheta: 200 arresti. Ai domiciliari presidente Anci Calabria (Di giovedì 1 settembre 2022) Duecentodue persone arrestate. Questa mattina la Dda di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri, ha effettuato una maxioperazione contro la 'Ndrangheta cosentina e le consorterie a lei vicine. Tra coloro che sono stati posti in arresto domiciliare ci sono nomi illustri della politica della zona, come l'attuale sindaco di Rende e presidente di Anci Calabria, l’avvocato Marcello Manna, e il suo assessore ai Lavori pubblici, Pino Munno, oltre a quello deputato alla manutenzione e al decoro urbano di Cosenza, Francesco De Cicco. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 settembre 2022) Duecentodue persone arrestate. Questa mattina la Dda di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri, ha effettuato una maxioperazionela 'cosentina e le consorterie a lei vicine. Tra coloro che sono stati posti in arresto domiciliare ci sono nomi illustri della politica della zona, come l'attuale sindaco di Rende edi, l’avvocato Marcello Manna, e il suo assessore ai Lavori pubblici, Pino Munno, oltre a quello deputato alla manutenzione e al decoro urbano di, Francesco De Cicco.

