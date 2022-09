Conte attacca Draghi: “Il suo metodo può diventare un’insidia per la democrazia” (Di giovedì 1 settembre 2022) "Non c'era confronto, né condivisione con i capidelegazione, si decideva al chiuso di alcuni ministeri - ha afermato Conte -. E' un'agenda che non auspico affatto per la salute della nostra democrazia" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 settembre 2022) "Non c'era confronto, né condivisione con i capidelegazione, si decideva al chiuso di alcuni ministeri - ha afermato-. E' un'agenda che non auspico affatto per la salute della nostra" L'articolo proviene da Firenze Post.

