Calciomercato Sampdoria: si insite per Pussetto (Di giovedì 1 settembre 2022) Calciomercato Sampdoria, in attesa della fumata bianca per l’arrivo di Pussetto dall’Udinese: a fargli spazio c’è in uscita Laverbe La Sampdoria insiste per Ignacio Pussetto. Trattativa avviata con l’Udinese per l’attaccante argentino ed è vicina la chiusura dell’operazione. In caso di arrivo di Pussetto, la società blucerchiata dirà già addio a Maxime Leverbe. Il centrale francese, prelevato in prestito dal Pisa durante la sessione estiva di Calciomercato, potrebbe passare al Benevento per fare spazio in lista. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022), in attesa della fumata bianca per l’arrivo didall’Udinese: a fargli spazio c’è in uscita Laverbe Lainsiste per Ignacio. Trattativa avviata con l’Udinese per l’attaccante argentino ed è vicina la chiusura dell’operazione. In caso di arrivo di, la società blucerchiata dirà già addio a Maxime Leverbe. Il centrale francese, prelevato in prestito dal Pisa durante la sessione estiva di, potrebbe passare al Benevento per fare spazio in lista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay #SerieA | @sampdoria, fatta per l'arrivo di #Pussetto. In difesa #Amione verso il trasferiment… - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay #SerieA | @sampdoria, in caso di partenza di #Leverbe può arrivare #Pussetto - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay | @sampdoria, contatti per #Gyasi dello @acspezia - DiegoAmbrosin : Nacho bene....Amione probabilmente andrebbe a coprire il posto di Leverbe in uscita verso la B.... bene dai...atten… - massycherubin : #calciomercato #Sampdoria ad un passo Pussetto e Amione. -

LIVE - Ultimo giorno di Calciomercato: Acerbi va in prestito all'Inter Oggi è l'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato e qui potete seguire le novità sulle ultime trattative che si faranno. Per aggiornare, ... La Sampdoria ci prova per Gyasi. 12:00 - La ... Calciomercato Sampdoria: respinta l'offerta per Biuk Calciomercato Sampdoria: ultimi affondi dei blucerchiati per il giovane Stipe Biuk, ma i contatti con l'Hajduk Spalato proseguono La Sampdoria non molla la presa su Stipe Biuk. L'attaccante classe ... Samp News 24 Sampdoria, contatti in corso per Gyasi Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... Calciomercato Bologna: Vignato resta in rossoblu A un certo punto del mercato sembrava che il Bologna fosse destinato a dire addio a Emanuel Vignato, ma il giocatore, al contrario, ... Oggi è l'ultimo giorno della sessione estiva die qui potete seguire le novità sulle ultime trattative che si faranno. Per aggiornare, ... Laci prova per Gyasi. 12:00 - La ...: ultimi affondi dei blucerchiati per il giovane Stipe Biuk, ma i contatti con l'Hajduk Spalato proseguono Lanon molla la presa su Stipe Biuk. L'attaccante classe ... Calciomercato Sampdoria, ufficiale: preso Miettinen dal KuPS Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...A un certo punto del mercato sembrava che il Bologna fosse destinato a dire addio a Emanuel Vignato, ma il giocatore, al contrario, ...