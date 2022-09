Borsa: Europa in calo tra rialzo tassi e rischi recessione (Di giovedì 1 settembre 2022) Borse europee in calo a metà seduta mentre aumentano i rischi di una recessione globale, anche alla luce degli ultimi dati sulla manifattura. L'attenzione degli investitori è rivolta principalmente ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Borse europee ina metà seduta mentre aumentano idi unaglobale, anche alla luce degli ultimi dati sulla manifattura. L'attenzione degli investitori è rivolta principalmente ...

LaVeritaWeb : Il Paese è un grande produttore di combustibili fossili e ospita il Ttf, la Borsa che determina il prezzo del gas:… - fisco24_info : Borsa: Europa in calo tra rialzo tassi e rischi recessione: Piazza Affari cede l'1,1%. Spread Btp-Bund a 236 punti - radioromait : Borsa oggi 1 settembre 2022: Piazza Affari Milano come stanno andando le azioni, titoli, Europa - ansa_economia : Borsa: Europa in netto calo dopo dati su manifattura. Titoli Stato in tensione. Euro poco mosso sul dollaro #ANSA - infoiteconomia : Borsa: Europa verso avvio in calo, focus su caro-energia e dati Cina -