Benevento, a Venezia col “portafortuna” Dionisi: al var coppia bolognese (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Chiuso il calciomercato (questa sera alle 20), il Benevento potrà concentrarsi esclusivamente sulla trasferta di Venezia, in programma sabato con calcio di inizio fissato alle ore 14. I giallorossi in Laguna ritroveranno Federico Dionisi de L’Aquila. Il fischietto abruzzese è stato designato per dirigere il confronto tra le formazioni di Javorcic e Caserta, ritrovando la Strega dalla stagione 2020/21: vittoria a Genova contro la Sampdoria per 2-3 alla prima in serie A della compagine di Inzaghi. Un arbitro che porta bene ai colori giallorossi, che hanno sempre vinto con Dionisi in campo (tre successi in campionato e uno in Coppa Italia). Gli assistenti saranno Emanuele Prenna di Molfetta e Dario Garzelli di Livorno. Prenna manca con il Benevento ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Chiuso il calciomercato (questa sera alle 20), ilpotrà concentrarsi esclusivamente sulla trasferta di, in programma sabato con calcio di inizio fissato alle ore 14. I giallorossi in Laguna ritroveranno Federicode L’Aquila. Il fischietto abruzzese è stato designato per dirigere il confronto tra le formazioni di Javorcic e Caserta, ritrovando la Strega dalla stagione 2020/21: vittoria a Genova contro la Sampdoria per 2-3 alla prima in serie A della compagine di Inzaghi. Un arbitro che porta bene ai colori giallorossi, che hanno sempre vinto conin campo (tre successi in campionato e uno in Coppa Italia). Gli assistenti saranno Emanuele Prenna di Molfetta e Dario Garzelli di Livorno. Prenna manca con il...

