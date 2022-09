Avezzano | bimba muore schiacciata dall’altalena Il soccorritore | “Non mi do pace”

(Di giovedì 1 settembre 2022). Il: “Non mi do. Non riesco ancora a capire come sia potuto succedere” Alessia Prendi, 12 anni di origini albanesi, è mortanel cortile interno dell’oratorio parrocchiale di San Pelino, una frazione di circa duemila abitanti a pochi chilometri da. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati gli altri bambini, che stavano giocando come lei. “Alessia svegliati” hanno detto più volte alla bambina. Il quotidiano Il Messaggero riporta la testimonianza di uno dei soccorritori, Amleto Magnante, 35 anni, che ha ripetuto più volte «Non mi do. Non riesco ancora a capire come sia potuto succedere». «Sono ...

Trasportata in elisoccorso all'ospedale di è morta poco dopo il ricovero. Troppo gravi le ferite riportate. Sulla tragedia, che ha gettato nello sconforto la comunità marsicana, la Procura ...