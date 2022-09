Atalanta, Ederson: «Importante fare punti in casa per arrivare in alto» (Di giovedì 1 settembre 2022) Ederson, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Torino: le dichiarazioni Ederson ha parlato a Dazn prima di Atalanta-Torino. LE PAROLE – «E’ molto Importante fare tanti punti in casa. Lo scorso anno ci sono state difficoltà tra le mura amiche, ma qui noi vogliamo arrivare in alto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022), centrocampista dell’, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Torino: le dichiarazioniha parlato a Dazn prima di-Torino. LE PAROLE – «E’ moltotantiin. Lo scorso anno ci sono state difficoltà tra le mura amiche, ma qui noi vogliamoin». L'articolo proviene da Calcio News 24.

